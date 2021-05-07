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عمرو أديب يعلن عن تغيير موعد برنامجه خلال الأيام المقبلة

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، تغيير موعد برنامجه خلال الثلاثة أيام القادمة اعتبارا من الغد، وحتى الإثنين المقبل.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إنه سيطل على جمهور في العاشرة مساءا خلال الثلاثة أيام القادمة ولكن على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، وذلك بدلا من منصة شاهد، والتي ظهر عليها خلال شهر رمضان.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن حلقة يوم الأحد المقبل ستكون عن تبرعات ليلة القدر، معلقا: "دي حلقة بنعملها كل سنة".

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