محافظ القليوبية يتابع الالتزام بغلق المحلات والمقاهى (صور)

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوية، مساء اليوم الجمعة، جولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ونائب رئيس مدينة بنها، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.



وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، وذلك بالتوازي مع متابعة نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية مساء اليوم، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة في الساعة 9 مساءً أمس الخميس وحتى 21 مايو الشهر الجاري، "لمدة أسبوعين" درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس.



وأسفرت الحملات عن ضبط ١٧٥ شيشة، وتحرير ١٢٨ محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير ١٠٨ محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق ٣١ مقهى.



وقال محافظ القليوبية، إن إجمالي ما جرى ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ إبريل وحتى اليوم الجمعة عن ضبط ٤٣٤١ شيشة، وتحرير ٢٣٣٠ محضر عدم ارتداء كمامة، و١٤٣ محضر مخالفه قرارات الغلق وغلق ٣٤٦ مقهى مخالفة.



وشدد المحافظ على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.



وأكد الهجان على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظًا على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.