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فرنسا تشدد على ضرورة خروج لبنان من المأزق السياسي

الجمعة 07/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
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شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، على ضرورة خروج لبنان من المأزق السياسي، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل دعم الشعب اللبناني. 

وقال لودريان، في الكلمة التي ألقاها أمام الصحفيين في بيروت، وفق شبكة سكاي نيوز: "جئت لكي أشدد مرة جديدة على أن فرنسا ستواصل حشد جهودها على الأجل الطويل من أجل دعم الشعب اللبناني".

وذكر أنه "لمن الضروري بمكان الخروج من المأزق السياسي"، مضيفا: "لذلك شرعنا في تنفيذ تدابير تقييدية ترمي إلى منع الشخصيات الضالعة في التعطيل السياسي الراهن أو في عمليات الفساد من دخول الأراضي الفرنسية".

وتابع: "تحشد فرنسا جهودها من أجل اللبنانيين كافة، لكي لا يفقدوا الإيمان بإمكانية قيام دولة عادلة تمارس حوكمة ناجعة، ولكي تواكبهم في بناء مستقبل بلادهم الذي يتعيّن عليهم أن يحددوا معالمه بأنفسهم".

ويزور وزير الخارجية الفرنسية بيروت، في مسعى إلى مساعدة البلاد على الخروج من أزمة سياسية واقتصادية.

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