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عاجل.. تقرير جديد يؤكد صلابة الاقتصاد المصري

الجمعة 07/مايو/2021 - 10:30 م
مصر الاقتصاد
مصر الاقتصاد
محمد عصام
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أكدت وكالة التصنيف الائتمانية ستاندرد أند بورز  بقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B/B؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

ويعد الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القلائل في المنطقة التى حافظ على تصنيفه الائتماني دون تعديل خلال أزمة كورونا، كما كانت جميع التقارير الاقتصادية على رأسها صندوق النقد الدولي متفائل بمستقبله.

 

-وأشارت " بورز " إلى أن  احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق تسمح لها  بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.

 

وزاد الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل الماضي إلى مستويات 40.343 مليار دولار؛ مقابل 40.373 مليار دولار في مارس للشهر 11 على التوالي، مستوعبا الهبوط الذي حدث بسبب أزمة كورونا، والتى رفعت من حجم الطلب على النقد الأجنبي.

 

 

وأكدت" ستاندرد أند بور"   على أن جائحة كوفيد-19  أثرت سلبا  على  دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية.

 

 

 

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