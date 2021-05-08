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تكثيفات أمنية لكشف ملابسات مقتل شاب بالبدرشين

السبت 08/مايو/2021 - 12:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة وسط الزراعات بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة وسط الزراعات بطريق ”أبوربع"، بنطاق المركز.

وكشفت المعاينة الأولية تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أن الجثة لشاب يدعى "م. س" وجرى نقلها إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة.

وشكل العقيد محمد عبدالشكور مفتش فرقة مباحث العياط والبدرشين فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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