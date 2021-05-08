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الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة

السبت 08/مايو/2021 - 06:22 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
طاهر الحساني
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قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، والنقيب عادل عامر طوسن، رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، مساء الجمعة، حملة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستهدفت الحملة مدينة الطود وقريتي العديسات بحري والطود غرب، حيث تلاحظ التزام أصحاب المحال والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق، وتفهم أهمية اتخاذ الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما رفعت وأزالت الحملة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير عدد ٥ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، ومحضرين إشغال طريق، ومحضرين  نظافة عامة، و ٣ محاضر إزالة إدارية.

وعقمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برش مبنى عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالكامل والمركز التكنولوجي، وصالة الانتظار للمواطنين بالمركز التكنولوجي وماكينات الصرافة A.T.M.

جاء ذلك، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا،

شارك في الحملة كلا من نائب رئيس المركز علي سيد صادق، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومحمد عبدالمعز رئيس الوحده المحلية لقرية الطود غرب، ومحمد حسن رئيس الوحده المحلية لقرية العديسات بحري، ومسؤولي قسم الإشغالات وقطاعات النظافة بالمركز.
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة
الأقصر تواصل متابعة تطبيق غلق المحال في المواعيد المحددة

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