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دينا الشربيني تكتشف مكان منصور السيوفي في "قصر النيل"

السبت 08/مايو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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مع الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل قصر النيل، حاولت كاميليا (دينا الشربيني) الضغط على خالها ممدوح سعيد ( محمود البزاوي) للمرة الأخيرة قبل تنفيذ خطتها البديلة بالتعاون مع منير ( عمرو السعيد) ولكنه يرفض الإفصاح عن مكان الكنز الذهبي، فبدأت بمراقبة المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) لتكتشف قصر مصر الجديدة الذي يختبأ فيه منصور السيوفي (صبري فواز)، لتصبح على خطوة واحدة من اكتشاف حقيقة عودة منصور للحياة.

كما فاجأ نبيل السيوفي (نبيل عيسى) الجميع ووقع على عقد بيع قصر النيل للمستثمر الإيطالي السير جلدوني، دون استشارة كاميليا أو بقية إخوته، مما ينذر بمعركة قضائية بين جميع الأطراف للحصول على القصر، الذي هو في الأصل ملك لكاميليا بموجب وصية منصور السيوفي.

وفي نفس الوقت اقتاد مجهولون يدعون أنهم من الشرطة ممدوح سعيد إلى مكان مجهول لاستجوابه عن كل جرائمه، وبالتزامن مع ذلك ظهر آخرون وسرقوا الجنيهات الذهبية وانطلقوا إلى مكان مجهول، فهل هذا جزء من خطة كاميليا أم أن هناك أياد خفية تسعى وراء الذهب أيضًا؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

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