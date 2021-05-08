رسمياً.. ياسر الكناني مديراً فنياً لطنطا





أعلن نادي طنطا تعيين ياسر الكناني مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالقسم ابصاني، خلفاً حسن موسي، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق خلال الأيام الماضية، حيث تعتبر هذه المرة الثانية له.



وسبق لموسى الاستقالة مؤخرا من تدريب طنطا قبل أن يرفضها مجلس الإدارة .



وخاض طنطا مؤخرا عدد من المباريات الودية حيث تغلب على عثماسون،بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما فاز على صيد المحلة بثلاثة أهداف نظيفة.



كما تعادل طنطا مؤخرا مع بنها بهدف لكل فريق، ثم التقي مع بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.



وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف



ويتواجد طنطا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.



ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .

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