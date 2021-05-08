Advertisements

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

السبت 08/مايو/2021 - 12:26 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على جولة المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا، إن أفضل ما حدث في هذا الملف أن الاجتماع قد حدث بالفعل، والجهتان رأتا أن الأمر إيجابيًا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أنه لا يجب أن يكون لدينا آمال كبيرة أن أمور كثيرة سيتم إصلاحها بشكل سريع، منوها بأنه من الملاحظ أن الجانب التركي عندما يتحدث عن مصر يتحدث عن الشعب المصري.

وأوضح: "أراك تتحدث فقط يا أردوغان عن الشعب المصري.. مصر دولة ولها إدارة، ولها رئيس، والبلد هتدخل من بابها، وأردوغان عارف كده.. وعارف لما يحب يكلم شعب مصر المفروض يكلم مين".

ولفت إلى أن وزير الخارجية التركي سيتوجه لزيارة السعودية الأسبوع القادم، منوها بأن هناك محاولة لعودة الاتفاق النووي بين أوروبا وأمريكا وإيران، معلقا: "الاتفاق ده هيحصل، والوضع مع إيران هيتحسن وكذلك تركيا إلا لو حد ضرب كرسي في الكلوب ممن مصلحتهم ألا تستقيم الأمور".

وتابع: "نحن على أبواب تفاهم بين مصر والسعودية من جانب وتركيا من جانب آخر.. وحتى الآن يبدو الأمر إيجابيا، ولكن هل سيكمل إيجابيا منعرفش".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تركيا بوابة الفجر الفجر أردوغان

أخبار تهمك

عمرو أديب يعلن عن تغيير موعد برنامجه خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ نصف ساعة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان: برشلونة سيكون بطل الدوري في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي: آخر حضور للطلاب في الجامعات خلال شهر مايو

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب لـ قطر: "أنتم أوضة وصالة.. هنطمع في إيه"

توقعات 2019.. خبيرة: مفاجأة ستحدث في مصر والسعودية.. وأردوغان "هيوقع على جدور رقبته"

بعد الاتفاق الليبي التركي.. "أديب": "مصر وتركيا أصبحتا وجها لوجه"

عمرو أديب: "تركيا هتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا" (فيديو)

الديهي: غياب فلسطين عن ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط إرضاء لأردوغان

شاهد.. عمرو أديب يسب أردوغان بلفظ خارج على الهواء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي