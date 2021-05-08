شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على جولة المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا، إن أفضل ما حدث في هذا الملف أن الاجتماع قد حدث بالفعل، والجهتان رأتا أن الأمر إيجابيًا.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أنه لا يجب أن يكون لدينا آمال كبيرة أن أمور كثيرة سيتم إصلاحها بشكل سريع، منوها بأنه من الملاحظ أن الجانب التركي عندما يتحدث عن مصر يتحدث عن الشعب المصري.





وأوضح: "أراك تتحدث فقط يا أردوغان عن الشعب المصري.. مصر دولة ولها إدارة، ولها رئيس، والبلد هتدخل من بابها، وأردوغان عارف كده.. وعارف لما يحب يكلم شعب مصر المفروض يكلم مين".





ولفت إلى أن وزير الخارجية التركي سيتوجه لزيارة السعودية الأسبوع القادم، منوها بأن هناك محاولة لعودة الاتفاق النووي بين أوروبا وأمريكا وإيران، معلقا: "الاتفاق ده هيحصل، والوضع مع إيران هيتحسن وكذلك تركيا إلا لو حد ضرب كرسي في الكلوب ممن مصلحتهم ألا تستقيم الأمور".



