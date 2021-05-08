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اليوم.. نظر عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس
السبت 08/مايو/2021 - 05:38 ص
هدير حمزة
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تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، والتي تنص على وجوب إنفاق الزوجة لزوجها المتعثر إذا لم يستطع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.
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