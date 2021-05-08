اليوم.. نظر عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.



