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عضو بـ"الشيوخ": وجه مصر سيتغير خلال 10 سنوات

السبت 08/مايو/2021 - 03:19 ص
أحمد زايد
أحمد زايد
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، إن تركيا اعترفت بقوة مصر وتحاول التقرب منها، مضيفا أن مصر تعيش تجربة فريدة في التنمية، وستتغير في غضون الـ 10 سنوات المقبلة.

وأضاف "زايد"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه كانت هناك حكمة بالغة الدقة في إدارة الدولة بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بالتوازي في تنمية المؤسسات والاقتصاد.

وأكد أستاذ علم الاجتماع، أن التنمية في مصر تركزت على دراسات كبيرة ودقيقة، والتجربة المصرية الحالية إنسانية وذات نزعة وطنية، مشيرا إلى أن المجتمع المصري متماسك ومتجانس، وفكرة العدالة كانت متجذرة في الشخصية المصرية.

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