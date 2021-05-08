عضو بـ"الشيوخ": وجه مصر سيتغير خلال 10 سنوات

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، إن تركيا اعترفت بقوة مصر وتحاول التقرب منها، مضيفا أن مصر تعيش تجربة فريدة في التنمية، وستتغير في غضون الـ 10 سنوات المقبلة.

وأضاف "زايد"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه كانت هناك حكمة بالغة الدقة في إدارة الدولة بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بالتوازي في تنمية المؤسسات والاقتصاد.



