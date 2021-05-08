ملخص أحدث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"







* يتم تجنيد ناصر من جانب سرية ليعمل معه وأعطى له مبلغ مالى كبير حتى يغير ملامحه واستايل ملابسه.



* احتجز سرية مجدي أحد رجالة بعدما طلبت منه شقيقة سليم ان يحتجزه وقامت بالتعدي عليه بالضرب.



* حاول بعض الرجال المسلحين اغتيال سفينة ولكن الرصاصة اصابة حبيبته بسمة وتم نقلها المستشفى



* يستعد سرية في أخذ الشحنة التي يستلمها سفينة التابعه لرجل الاعمال الذي يعمل له، حيث يحضر سرية عدد كبير من الرجال المسلحين.



* علم سفينة أن زوج بسمة هو المتسبب وراء محاولة قتله وذذهب اليه في منزله واطلق عليه الرصاص في قدمة وطلب منها ان يطلقها.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.















شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".* يستمر سرية في البحث عن فاتن في كل مكان حيث ذهب الى الحديقة التي نامت بها وسأل الأطفال عن صورتها.