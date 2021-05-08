Advertisements

ملخص أحدث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"

السبت 08/مايو/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

* يستمر سرية في البحث عن فاتن في كل مكان حيث ذهب الى الحديقة التي نامت بها وسأل الأطفال عن صورتها.

* يتم تجنيد ناصر من جانب سرية ليعمل معه وأعطى له مبلغ مالى كبير حتى يغير ملامحه واستايل ملابسه.

* احتجز سرية مجدي أحد رجالة بعدما طلبت منه شقيقة سليم ان يحتجزه وقامت بالتعدي عليه بالضرب.

* حاول بعض الرجال المسلحين اغتيال سفينة ولكن الرصاصة اصابة حبيبته بسمة وتم نقلها المستشفى
 
* يستعد سرية في أخذ الشحنة التي يستلمها سفينة التابعه لرجل الاعمال الذي يعمل له، حيث يحضر سرية عدد كبير من الرجال المسلحين.

* علم سفينة أن زوج بسمة هو المتسبب وراء محاولة قتله وذذهب اليه في منزله واطلق عليه الرصاص في قدمة وطلب منها ان يطلقها.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



أخبار تهمك

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

عودة الأمطار رغم شدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 26 رمضان

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي