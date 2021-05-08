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أصحاب مبادرة "مش بيعة وشروة": أطلقنا الحملة لمواجهة تكاليف الزواج المبالغ فيها
السبت 08/مايو/2021 - 12:27 ص
الفجر الفني
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قال أصحاب مبادة "مش بيعة وشروة"، إن تكاليف الزواج من قبل بعض الأسر المصرية المبالغ فيها، جعلتهم يدشنون حملة لمواجهة تلك الطلبات التى تركز على المال فقط، وتركت البحث عن الأخلاق والقيم.
وأضاف صناع "مش بيعة وشروة"، انطلقنا فى هذه المبادرة بهدف ترك الوالدين عن المطالبة وشراء عدة أشياء قبل الزواج ومنعهم من التركيز على المال فقط، وحاول الباحثون القضاء على هذه المشكلة من خلال تقديم الحلول والتوصيات لمساعدة الوالدين على الانسحاب التقاليد والعادات القديمة.
ونتمنى أن توقف هذه الحملة هذا السلوك من الانتشار والموروث من جيل إلى آخر ، كما نهدف إلى أن يركز الآباء أولاً على تعليم أبنائهم جيدًا، ثم تشجيعهم على العمل، وبعد ذلك عندما يتعلق الأمر بالزواج يجب أن يركزوا على الأخلاق.
وأوضح صناع المبادرة أن نتائج الإحصائيات تؤكد وجود هذه المشكلة في جميع محافظات مصر، ولكن مع اختلاف العادات من أسرة إلى أسرة، وتتعرض هذه العائلات للعديد من المشاكل مثل الديون والعنوسة والجواز العرفي والتحرش، كل هذه المشاكل تم تأكيدها نتيجة لمشكلة تكاليف الزواج.
يذكر أن عدد من طالبات كلية إعلام جامعة MSA، قمن بعمل حملة توعوية باسم "مش بيعة وشروة"، لتسليط الضوء علي مشكلة المبالغة في تكاليف الزواج، ومدي تأثيراته السلبية علي المجتمع المصري.
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