أصحاب مبادرة "مش بيعة وشروة": أطلقنا الحملة لمواجهة تكاليف الزواج المبالغ فيها









قال أصحاب مبادة "مش بيعة وشروة"، إن تكاليف الزواج من قبل بعض الأسر المصرية المبالغ فيها، جعلتهم يدشنون حملة لمواجهة تلك الطلبات التى تركز على المال فقط، وتركت البحث عن الأخلاق والقيم.





وأضاف صناع "مش بيعة وشروة"، انطلقنا فى هذه المبادرة بهدف ترك الوالدين عن المطالبة وشراء عدة أشياء قبل الزواج ومنعهم من التركيز على المال فقط، وحاول الباحثون القضاء على هذه المشكلة من خلال تقديم الحلول والتوصيات لمساعدة الوالدين على الانسحاب التقاليد والعادات القديمة.





ونتمنى أن توقف هذه الحملة هذا السلوك من الانتشار والموروث من جيل إلى آخر ، كما نهدف إلى أن يركز الآباء أولاً على تعليم أبنائهم جيدًا، ثم تشجيعهم على العمل، وبعد ذلك عندما يتعلق الأمر بالزواج يجب أن يركزوا على الأخلاق.





وأوضح صناع المبادرة أن نتائج الإحصائيات تؤكد وجود هذه المشكلة في جميع محافظات مصر، ولكن مع اختلاف العادات من أسرة إلى أسرة، وتتعرض هذه العائلات للعديد من المشاكل مثل الديون والعنوسة والجواز العرفي والتحرش، كل هذه المشاكل تم تأكيدها نتيجة لمشكلة تكاليف الزواج.



