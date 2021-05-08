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عضو بالشيوخ: تجربة التنمية في مصر إنسانية ووطنية

السبت 08/مايو/2021 - 06:00 ص
الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد
داليا الحسين
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قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بعد 30 يونيو واجهت العديد من التحديات في إعادة بناء الدولة، موضحا أنها واجهت الإرهاب وكانت هناك محاولات مستمرة لإسقاط الدولة.

وأضاف "زايد"، حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أنه كانت هناك حكمة بالغة الدقة في إدارة الدولة بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل بالتوازي في تنمية المؤسسات والاقتصاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية في مصر ركزت على دراسات كبيرة ودقيقة، والتجربة المصرية الحالية إنسانية وذات نزعة وطنية.

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