مدير مدرسة يطالب بدمج بطولات شهداء الوطن في المناهج التعليمية

ناشد سيد طنطاوي مدير المدرسة المصرية اليابانية في طهطا بمحافظة سوهاج، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج بطولات الشهداء في المناهج الدراسية.





وقال "طنطاوي"، مناشدًا الوزير: "معالي الوزير الأب والإنسان بعد ما شاهدناه اليوم، في مسلسل الاختيار وشهداء الوطن من أخوتنا من الجيش والشرطة، نناشد حضرتك تدريس هذه البطولات داخل المناهج".



