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مدير مدرسة يطالب بدمج بطولات شهداء الوطن في المناهج التعليمية
السبت 08/مايو/2021 - 05:34 ص
ريما خليفة
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ناشد سيد طنطاوي مدير المدرسة المصرية اليابانية في طهطا بمحافظة سوهاج، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج بطولات الشهداء في المناهج الدراسية.
وقال "طنطاوي"، مناشدًا الوزير: "معالي الوزير الأب والإنسان بعد ما شاهدناه اليوم، في مسلسل الاختيار وشهداء الوطن من أخوتنا من الجيش والشرطة، نناشد حضرتك تدريس هذه البطولات داخل المناهج".
وطالب مدير المدرسة المصرية اليابانية في طهطا بـ"دمج تاريخ الجماعة الارهابية وما فعلته من هدم داخل الدولة، حتى يخرج جيل واع وهادف ويعرف تضحيات الوطن، وما ناله من وجع جرّاء هذه الجماعة الإرهابية القذرة".
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