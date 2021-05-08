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وزير التعليم العالي: آخر حضور للطلاب في الجامعات خلال شهر مايو
السبت 08/مايو/2021 - 12:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه ليس هناك تغييرًا في العام الدراسي الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الدراسة.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنهم عقدوا اجتماعًا مع رؤساء الجامعات، حيث تقرر بدء الامتحانات مع شهر يونيو، موضحا أنهم رغبوا في تسريع إنهاء العام الدراسي لتكون نهاية الامتحانات خلال شهر يوليو.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الحضور في الجامعات لا تتعدى 10%، وذلك بسبب تكثيف الاعتماد على التعليم عن بعد، خاصة في المحاضرات النظرية، والتي لا تحتاج إلى حضور عملي، منوها بأن آخر حضور للطلاب في الجامعات سيكون خلال شهر مايو.
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