Advertisements

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

السبت 08/مايو/2021 - 05:44 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
هدير حمزة
Advertisements
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى رقم 67 لسنة 28 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات، فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المحكمة الدستورية الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار رغم شدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 26 رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عدم قبول دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

رفض دعوى عدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات

6 مارس.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

غدًا.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي