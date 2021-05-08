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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 08/مايو/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 35، من الدوري الإسباني، اليوم السبت 8 مايو الحالي.

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Bein Sports HD 1.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 74 نقطة من 34 مباراة، بعدما فاز في 23 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في 6 لقاءات.

بينما يتواجد فريق الروخي بلانكوس في صدارة جدول ترتيب الليغا، برصيد 76 نقطة، من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 23 لقاء، وتعادل في 7 مباريات مباراة، وخسر في أربع لقاءات.

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