Advertisements

نور اللبنانية تدفع ماجد المصري لارتكاب حادث جديد في "خمس نجوم"

السبت 08/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

ضيف جديد يتعرض لمقالب برنامج خمس نجوم، ومرة أخرى يستبعد الضيف أن تكون النجمة نور اللبنانية وراء الخدعة المتقنة، الضيف هذه المرة كان ماجد المصري في الحلقة الـ27 من البرنامج.

خدعة الحلقة تعتمد على تجربة قيادة لسيارة حديثة في مضمار سباق دريفتنج ضيق وصعب، وبعد أن استعرضت نور مهاراتها في القيادة مع ماجد، يأتي الدور عليه لتقوم نور بتحميسه وتخويفه خلال السباق مع سيارة أخرى يقودها أحد أفراد فريق البرنامج، وخلال أصعب منحنى تندفع السيارة الأخرى لتدخل في مبنى إداري وتنفجر وتشتبك النيران بملابس قائدها، ثم تبدأ نور وفريق البرنامج في إلقاء اللوم على ماجد وتحميله المسؤولية لاستفزازه، وهو ما كاد يؤدي لخناقة في المضمار بسبب عصبية ماجد، حتى فاجأته نور بكشفها للخدعة.

وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقات نادية الجندي وكندة علوش وماجد المصري التي قدمتهم نور وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.

وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.


أخبار تهمك

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يعلن عن تغيير موعد برنامجه خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 23 دقيقة

"يمنع الوفاة بنسبة 100%".. الصحة تطالب المواطنين بتلقي لقاح كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كومان: برشلونة سيكون بطل الدوري في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي