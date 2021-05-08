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نور اللبنانية تدفع ماجد المصري لارتكاب حادث جديد في "خمس نجوم"
السبت 08/مايو/2021 - 12:45 ص
ولاء عبد الناصر
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ضيف جديد يتعرض لمقالب برنامج خمس نجوم، ومرة أخرى يستبعد الضيف أن تكون النجمة نور اللبنانية وراء الخدعة المتقنة، الضيف هذه المرة كان ماجد المصري في الحلقة الـ27 من البرنامج.
خدعة الحلقة تعتمد على تجربة قيادة لسيارة حديثة في مضمار سباق دريفتنج ضيق وصعب، وبعد أن استعرضت نور مهاراتها في القيادة مع ماجد، يأتي الدور عليه لتقوم نور بتحميسه وتخويفه خلال السباق مع سيارة أخرى يقودها أحد أفراد فريق البرنامج، وخلال أصعب منحنى تندفع السيارة الأخرى لتدخل في مبنى إداري وتنفجر وتشتبك النيران بملابس قائدها، ثم تبدأ نور وفريق البرنامج في إلقاء اللوم على ماجد وتحميله المسؤولية لاستفزازه، وهو ما كاد يؤدي لخناقة في المضمار بسبب عصبية ماجد، حتى فاجأته نور بكشفها للخدعة.
وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقات نادية الجندي وكندة علوش وماجد المصري التي قدمتهم نور وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.
وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.
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