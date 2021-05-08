نور اللبنانية تدفع ماجد المصري لارتكاب حادث جديد في "خمس نجوم"



خدعة الحلقة تعتمد على تجربة قيادة لسيارة حديثة في مضمار سباق دريفتنج ضيق وصعب، وبعد أن استعرضت نور مهاراتها في القيادة مع ماجد، يأتي الدور عليه لتقوم نور بتحميسه وتخويفه خلال السباق مع سيارة أخرى يقودها أحد أفراد فريق البرنامج، وخلال أصعب منحنى تندفع السيارة الأخرى لتدخل في مبنى إداري وتنفجر وتشتبك النيران بملابس قائدها، ثم تبدأ نور وفريق البرنامج في إلقاء اللوم على ماجد وتحميله المسؤولية لاستفزازه، وهو ما كاد يؤدي لخناقة في المضمار بسبب عصبية ماجد، حتى فاجأته نور بكشفها للخدعة.



وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق، إضافة لحلقات نادية الجندي وكندة علوش وماجد المصري التي قدمتهم نور وحدها بدون باقي فريق نجوم البرنامج.



وتشارك نور حالياً في مسلسل ضل راجل مع النجوم ياسر جلال، نيرمين الفقي ومحمود عبد المغني والمخرج أحمد صالح، وتقدم فيه دور طبيبة يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لأب يبحث عن حق ابنته التي ترقد بالمستشفى بعد تعرضها لجريمة.









ضيف جديد يتعرض لمقالب برنامج خمس نجوم، ومرة أخرى يستبعد الضيف أن تكون النجمة نور اللبنانية وراء الخدعة المتقنة، الضيف هذه المرة كان ماجد المصري في الحلقة الـ27 من البرنامج.