دينا فؤاد تحرض "الدهبي" على الانتقام من "الخديوي" و"غزل" في الحلقة 25 من "اللي مالوش كبير"





تصاعدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "اللى مالوش كبير" ، حيث شهدت تألق وجه القمر دينا فؤاد فى شخصية "قدرية"، إذ طلبت "قدرية" من زوجها "رفعت الدهبى" خالد سرحان، أن ينتقم من "سيف الخديوى" أحمد العوضى، و"غزل" ياسمين عبد العزيز، مهددة إياه بأنها لن تكون له إلا إذا نفذ غرضها بالانتقام من "الخديوى" و"غزل"، بينما غضب "الدهبى" من حديث "قدرية" معه بطريقة التهديد، وتصاعدت أحداث الحلقة بانتحار "عابد تيمور" خالد الصاوى، فيما يبحث رجال المباحث لكشف لغز الوفاة ومعرفة إذا كانت الحادثة انتحار أم قتل.





ويشهد المسلسل مبارة فنية قوية بين النجوم ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد سرحان وخالد الصاوى، حيث يأخذ العمل طابع التشويق والإثارة، منذ بداية حلقاته ونجح كل نجم فى تأدية دوره على الوجه الأكمل، ونجحت دينا فؤاد فى تقديم مشاهدها بأداء رفيع، ومتزن، وحاز على إعجاب الجمهور، حيث يحقق دور "قدرية" أصداء إيجابية.





وبرعت دينا فى تقديم الشخصية بحرفية شديدة، نجحت من خلالها فى تصدر ترند تويتر مرتين، كما نجحت فى الامساك بتفاصيل شخصية "قدرية" والالمام بكل مفرداتها، حيث شهدت الشخصية تحولات درامية كبيرة سواء أثناء زواجها من الخديوى وحتى بعد طلاقها منه، واستطاعت وجه القمر دينا فؤاد أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى المسلسل بسبب أدائها المميز، والمختلف، وطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين، وكسبت الرهان على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، حيث تتمرد دينا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها من قبل.





ويحقق مسلسل "اللى مالوش كبير" نسب مشاهدة مرتفعة فى الوطن العربى، كما حصل على أعلى الترندات سواء على موقع "تويتر"، أو "جوجل"، أكثر من مرة، ويشارك فى بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ودينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.