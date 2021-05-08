Advertisements

اليوم.. الحكم في عدم دستورية دعوى عدول العامل عن استقالته

السبت 08/مايو/2021 - 06:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
هدير حمزة
Advertisements
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى رقم 61 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من جواز عدول العامل عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة

وكانت المحكمة قضت فى 6 مارس بصحة المادة واسست حكمها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها، ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة

وتنص المادة 119 على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر استقالة الموظف

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 5 ساعات

عودة الأمطار رغم شدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 26 رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوتين تطالبان بعدم دستورية قانون العمل لـ9 مايو

مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان شروط العدول عن الاستقالة في قانون العمل

6 فبراير نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن الاستقالة فى قانون العمل

٦ فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية شروط العدول عن الاستقالة في قانون العمل

6 مارس.. المرافعة في دعوى بطلان شروط العدول عن استقالة العامل

"الدستورية": عدول العامل عن استقالته واعتبارها كأن لم تكن لا يخالف أحكام الدستور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي