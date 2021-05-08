أحمد صلاح حسني ينقذ حياة صديقه للمرة الثانية في "كوفيد 25"



وذلك مع ازدياد مهاجمة المرضى المتحولين إلى زومبي لهم أثناء تواجدهم في الشركة المُصنعة للفيروس، وإخبار رامي لدكتور ياسين بأن الرصاص بسلاحه لن يكفي لمهاجمة هؤلاء.





لتشد الأزمة بعد مغادرتهم لمقر الشركة بنفاذ البنزين بالسيارة التي يستقلوها ومع ذهابهم للبنزينه يجدوا أن خراطيم البنزين تم قطعها، ومع محاولة دكتور ياسين لإنقاذ أحد المارين، يرفض منه رامي "أحمد صلاح حسني"، ذلك ظنًا أنه مصاب ويقوم بعدوتهم.



ومع استمرار أحداث الحلقة يشجع رامي دكتور ياسين للدخول إلى البنزينه والبحث بداخلها عن أي بنزين حتى يستطيعوا العودة إلى المستشفى مرة آخرى، ومع مهاجمة أحد أفراد البنزينه لهم، واجهه أحمد صلاح حسني بأنه بعرف مايريد وسيقوم بإحضاره له.



وبالفعل أنقذ حساته هو ودكتور ياسين بعد أن وجهه لهما السلاح، بإحضاره الطعام لعامل البنزينه الذي لم يقدر على الخروج من مكانه.



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

أزمة جديدة يقع بها الفنان أحمد صلاح حسني والذي يؤدي دور "رامي"، في مسلسل "كوفيد 25"، وهو وصديقه الدكتور ياسين"يوسف الشريف"، وذلك خلال الحلقة الـ10 من العمل.