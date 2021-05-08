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"النمر" يتصدر استفتاء مهرجان همسة لأفضل مسلسل في رمضان 2021
السبت 08/مايو/2021 - 01:02 ص
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تصدر مسلسل " النمر " الاستفتاء فى الاسبوع الأول من استفتاء مهرجان على الموقع الرسمى للمهرجان.
وحصد المسلسل الذي يخوض به النجم محمدإمام السباق الدرامي هذا العام" ٣٦٢٥ " صوت من تصويت الجمهور، مقابل ٣٥٩٤ لمسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسرجلال.
وياتى فى المركز الثالث مسلسل الاختيار ٣٣٢٥ صوت بطولةالنجم كريم عبد العزيز و النجم احمد مكى وحصد مسلسل القاهرة على ٣١٠٣ صوت بطولة النجم طارق لطفى و حصد مسلسل بين السما والارض على ٢٨٥٧ صوت.
ويستمر التصويت حتى نهاية مايو للجمهور.
وياتى تصويت لجنة التحكيم برئاسة المخرج احمد صقر وعضوية كل من الفنان طارق الدسوقى و الكاتب مجدى صابر و الناقد محمد قناوى و الصحفى احمد النجار .
جدير بالذكرأن الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدنى التى تقام فى شهر سبتمبر المقبل بالدار الأوبرا المصرية .
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