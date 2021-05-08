"النمر" يتصدر استفتاء مهرجان همسة لأفضل مسلسل في رمضان 2021





تصدر مسلسل " النمر " الاستفتاء فى الاسبوع الأول من استفتاء مهرجان على الموقع الرسمى للمهرجان.





وحصد المسلسل الذي يخوض به النجم محمدإمام السباق الدرامي هذا العام" ٣٦٢٥ " صوت من تصويت الجمهور، مقابل ٣٥٩٤ لمسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسرجلال.

وياتى فى المركز الثالث مسلسل الاختيار ٣٣٢٥ صوت بطولةالنجم كريم عبد العزيز و النجم احمد مكى وحصد مسلسل القاهرة على ٣١٠٣ صوت بطولة النجم طارق لطفى و حصد مسلسل بين السما والارض على ٢٨٥٧ صوت.





ويستمر التصويت حتى نهاية مايو للجمهور.





وياتى تصويت لجنة التحكيم برئاسة المخرج احمد صقر وعضوية كل من الفنان طارق الدسوقى و الكاتب مجدى صابر و الناقد محمد قناوى و الصحفى احمد النجار .







