مي عمرو تبكي بسبب المخرج عمرو عرفة في كواليس "العرافة" (فيديو)

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو للفنانة مي عمر ، من كواليس لقاءها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة "المحور".





وظهرت الفنانة مي عمر خلال مقطع الفيديو، وهي تجهش بالبكاء، فيما علقت الإعلامية بسمة وهبة على الفيديو، :"بكاء مي عمر في الكواليس بسبب المخرج عمرو عرفه ".





وحلقت الفنانة مي عمر، مساء اليوم الجمعة، ضيفة ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة هبة على شاشة "المحور".





ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



