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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي في القمة

السبت 08/مايو/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهاحم المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري العام.

وقرر موسيماني الدفع بمحمد شريف أمام الزمالك في مركز المهاجم، على أن يقود حسين الشحات الجبهة اليسرى وصلاح محسن كجناح أيمن.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس الخميس على ملعب الإسكندرية.

َويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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