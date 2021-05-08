عودة الأمطار رغم شدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 26 رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 8 مايو 2021، 26 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.