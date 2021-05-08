اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-5-2021 بعد ارتفاعات 8 جنيه للجرام الأمس

حققت أسعار الذهب محليا في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 8-5-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها في تعاملات الأنس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب تقفز 8 جنيه في الجرام :

وكانت اسعار الذهب المحلية قفزت 8 جنيه في الجرام الواحد في تعاملات الأمس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.

أسعار الذهب اليوم السبت 8-5-2021 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم السبت 8-5-2021 نحو 790 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 902 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية تحقق افضل أداء اسبوعي:

زدا الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.



وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.



وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.



وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.



وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولار للأونصة.



