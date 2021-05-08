Advertisements
قرار من النيابة بشأن العثور على جثة لشاب وسط الزراعات بالبدرشين
السبت 08/مايو/2021 - 12:38 ص
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة شاب في عقده الثاني من العمر في وسط زراعات بطريق أبوربع بمركز البدرشين، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشفت المعاينة، أن الجثة لشاب يدعى "محمد سيد" في عقده الثاني من العمر.
كان مسؤولي غرفة عمليات النجدة تلقوا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة وسط الزراعات بطريق ”أبوربع"، بنطاق المركز.
وشكل العقيد محمد عبدالشكور، مفتش فرقة مباحث العياط والبدرشين، فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements