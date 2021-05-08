أستاذ جامعي: مستحيل تحديد زمن ومكان سقوط الصاروخ الصيني

قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إنه يستحيل التنبؤ بمكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني، معلقا: "مستحيل نعرف".





وأشار "شلبية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن فقدان الصين السيطرة على الصاروخ حادثة طبيعية، والصين ليست الأولى ولا الأخيرة التي ستتعرض لمثل هذ الحوادث، منوها بأن وزارة الدفاع الأمريكية تراقب سقوط الصاروخ.





ولفت عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إلى أن احتماليات الخطأ في عملية مراقبة الصاروخ كبيرة جدا طالما ما زال الصاروخ على ارتفاعات شاهقة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد طرف على الإطلاق يعرف مصير سقوط الصاروخ الصيني.



