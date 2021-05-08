عثروا على جثته وسط الزراعات.. ننشر صورة الشاب قتيل البدرشين

حصلت بوابة "الفجر" على صورة الشاب المعثور على جثته وسط زراعات بمركز البدرشين.





وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة شاب في عقده الثاني من العمر في وسط زراعات بطريق أبوربع بمركز البدرشين، للوقوف على ملابسات الواقعة.





وكشفت المعاينة، أن الجثة لشاب يدعى "محمد سيد" في عقده الثاني من العمر.





كان مسؤولي غرفة عمليات النجدة تلقوا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة وسط الزراعات بطريق ”أبوربع"، بنطاق المركز.



