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عثروا على جثته وسط الزراعات.. ننشر صورة الشاب قتيل البدرشين

السبت 08/مايو/2021 - 12:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صورة الشاب المعثور على جثته وسط زراعات بمركز البدرشين.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة شاب في عقده الثاني من العمر في وسط زراعات بطريق أبوربع بمركز البدرشين، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة، أن الجثة لشاب يدعى "محمد سيد" في عقده الثاني من العمر.

كان مسؤولي غرفة عمليات النجدة تلقوا بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة وسط الزراعات بطريق ”أبوربع"، بنطاق المركز.

وشكل العقيد محمد عبدالشكور مفتش فرقة مباحث العياط والبدرشين فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق
عثروا على جثته وسط الزراعات.. ننشر صورة الشاب قتيل البدرشين
عثروا على جثته وسط الزراعات.. ننشر صورة الشاب قتيل البدرشين

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قتيل البدرشين بوابة الفجر الفجر البدرشين

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