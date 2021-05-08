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"روشتة رمضان".. نصيحة مهمة لصحة الجهاز الهضمي (انفوجراف)
السبت 08/مايو/2021 - 07:15 ص
منى صموئيل
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان"، يوميا، على مدار الشهر، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.
وتحتوي "روشة" اليوم من الشهر الكريم على نصيحة مهمة لصحة الجهاز الهضمي، وهي:
اجعلي الشوربة غنية بكمية وافرة من الخضار مثل البروكلي والسبانخ والبازلاء واللوبية والكوسا والجزر، التي تضيف الفيتامينات والمعادن اليها وتغنيها بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.
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