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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الـ 25
السبت 08/مايو/2021 - 01:04 ص
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " القاهرة كابول "
حلم رمزي:
إلقاء القيادي الارهابي رمزي، خطبة الجمعة من فوق منبر المسجد الكبير بمدينة الموصل في العراق.
بكاء والد رمزي:
بكى والد رمزى بشدة بعد مشاهدته ابنه وهو يتحول لأحد أمراء الإرهاب فى العالم.
سعادة عادل:
عبر عادل عن سعادته بعد ظهور رمزى فى العراق وهو محاط برجال يحموه وهم فى الأصل من رجال عادل وتم تجنيدهم
خطة منال:
تواصل منال حسن، خطتها من خلال الاتصال برمزي لإقناعه بأنها نادمة على الفترة التي افترقت فيها عنه، وتطلب منه اي يرسل لها للإقامة معه.
خطة راجية:
كما كشفت راجية عن خطة جهنمية لـ طارق وهى إيقافه عن العمل بحجة أنه تجاوز الخطوط الحمراء فى برنامجه، وعودته من جديد بعد أسبوعين.
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