شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الـ 25

بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " القاهرة كابول "





حلم رمزي:





إلقاء القيادي الارهابي رمزي، خطبة الجمعة من فوق منبر المسجد الكبير بمدينة الموصل في العراق.





بكاء والد رمزي:





بكى والد رمزى بشدة بعد مشاهدته ابنه وهو يتحول لأحد أمراء الإرهاب فى العالم.





سعادة عادل:









عبر عادل عن سعادته بعد ظهور رمزى فى العراق وهو محاط برجال يحموه وهم فى الأصل من رجال عادل وتم تجنيدهم





خطة منال:





تواصل منال حسن، خطتها من خلال الاتصال برمزي لإقناعه بأنها نادمة على الفترة التي افترقت فيها عنه، وتطلب منه اي يرسل لها للإقامة معه.









خطة راجية:





كما كشفت راجية عن خطة جهنمية لـ طارق وهى إيقافه عن العمل بحجة أنه تجاوز الخطوط الحمراء فى برنامجه، وعودته من جديد بعد أسبوعين.











