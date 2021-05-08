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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الـ 25

السبت 08/مايو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة  الخامسة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " القاهرة كابول "

حلم رمزي: 

إلقاء القيادي الارهابي رمزي، خطبة الجمعة من فوق منبر المسجد الكبير بمدينة الموصل في العراق.

بكاء والد رمزي:

بكى والد رمزى بشدة بعد مشاهدته ابنه وهو يتحول لأحد أمراء الإرهاب فى العالم.

سعادة عادل:


عبر عادل عن سعادته بعد ظهور رمزى فى العراق وهو محاط برجال يحموه وهم فى الأصل من رجال عادل وتم تجنيدهم

خطة منال:

 تواصل منال حسن، خطتها من خلال الاتصال برمزي لإقناعه بأنها نادمة على الفترة التي افترقت فيها عنه، وتطلب منه اي يرسل لها للإقامة معه.


خطة راجية: 

كما كشفت راجية عن خطة جهنمية لـ طارق وهى إيقافه عن العمل بحجة أنه تجاوز الخطوط الحمراء فى برنامجه، وعودته من جديد بعد أسبوعين.



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