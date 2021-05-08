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أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت 8-5-2021

السبت 08/مايو/2021 - 12:46 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم السبت 8-5-2021.

 

سعر الدولار اليوم  السبت 8-5-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

اسعار الدولار تهبط عالميا 

هبط الدولار إلى أقل مستوى في أكثر من شهرين  أمس الجمعة بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أدنى كثيرا من التوقعات مما أضعف الآمال بأن يؤدي تعاف اقتصادي قوي إلى أسعار فائدة أعلى في وقت قريب.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة في تقريرها الذي يحظى بالمتابعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن زادت 770 ألفا في مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف نحو 978 ألفا.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ  مؤشر الدولار  90.561، منخفضا 0.34 %  بعد أن هبط إلى 90.338، الأدنى منذ 26 فبراير ، عقب صدور تلك البيانات.

وارتفع  اليورو  0.44 بالمئة إلى 1.21140 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مسجلا 1.3933 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "هذا تقرير بيانات واحد فحسب، لكنه غير تفكير كثير من المتعاملين في الطريقة التي سيتحقق بها التعافي".

ودفع تسارع أكثر من المتوقع للصادرات الصينية في أبريل ونمو الواردات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات  اليوان وأسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمام الدولار ويتجه لتسجيل أطول فترة المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر أيلول مدفوعا ببيانات التجارة القوية وضعف الدولار.

وبلغ مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة يوم الجمعة مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 1732.79، مدعوما بمكاسب اليوان.

وارتفع الدولار الكندي 0.27 بالمئة إلى 1.2185 للدولار الأمريكي بعد أن ارتفع يوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة مسجلا 0.77995 دولار أمريكي، معوضا خسائره في وقت سابق من الجلسة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، زادت إيثر 0.51 بالمئة إلى 3507.92 دولار بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس. وارتفعت بِتكوين 1.4 بالمئة مسجلة 57 ألفا و237.60 دولار.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

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