رئيس هيئة قناة السويس يكشف آخر تفاصيل تعويضات "السفينة الجانحة"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تفاصيل وضع السفينة "إيفرجرين"، مشيرا إلى أن السفينة مازالت موجودة في البحيرات، حيث أنهم متحفظين عليها.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن مالك السفينة أرسل التماس إلى المحكمة للإفراج عن المركب والسفينة، وتم رفض الالتماس، موضحا أن مصر لديها طلبات ولم تنفذ، واول جلسة يوم 22 مايو المقبل.



