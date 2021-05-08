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رئيس هيئة قناة السويس يكشف آخر تفاصيل تعويضات "السفينة الجانحة"
السبت 08/مايو/2021 - 06:48 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تفاصيل وضع السفينة "إيفرجرين"، مشيرا إلى أن السفينة مازالت موجودة في البحيرات، حيث أنهم متحفظين عليها.
وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن مالك السفينة أرسل التماس إلى المحكمة للإفراج عن المركب والسفينة، وتم رفض الالتماس، موضحا أن مصر لديها طلبات ولم تنفذ، واول جلسة يوم 22 مايو المقبل.
وعن اعتبار أحد رجال الأعمال أن قيمة التعويض الذي طلبته مصر من السفينة كبير، عقب قائلا: "المفروض اللي يتكلم يكون متخصص"، موضحا أن المطالبات يكون لها حسابات معينة، منوها بأن مصر خفضت من قيمة التعويض الذي طلبته وقدمت تسهيلات لهم في طريقة الدفع، ولكن ليس هناك تجاوب من الطرف الآخر.
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