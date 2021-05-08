Advertisements

رئيس هيئة قناة السويس يكشف آخر تفاصيل تعويضات "السفينة الجانحة"

السبت 08/مايو/2021 - 06:48 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تفاصيل وضع السفينة "إيفرجرين"، مشيرا إلى أن السفينة مازالت موجودة في البحيرات، حيث أنهم متحفظين عليها.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن مالك السفينة أرسل التماس إلى المحكمة للإفراج عن المركب والسفينة، وتم رفض الالتماس، موضحا أن مصر لديها طلبات ولم تنفذ، واول جلسة يوم 22 مايو المقبل.

وعن اعتبار أحد رجال الأعمال أن قيمة التعويض الذي طلبته مصر من السفينة كبير، عقب قائلا: "المفروض اللي يتكلم يكون متخصص"، موضحا أن المطالبات يكون لها حسابات معينة، منوها بأن مصر خفضت من قيمة التعويض الذي طلبته وقدمت تسهيلات لهم في طريقة الدفع، ولكن ليس هناك تجاوب من الطرف الآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد الشحات من مباريات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

راشد: من حق قناة السويس أن تطالب بتعويض من الشركة المالكة لـ"ايفرجرين"

رئيس "قناة السويس" يكشف موعد مغادرة السفينة الجانحة مصر وقيمة التعويضات المطالبة بها

رئيس هيئة قناة السويس: مليار دولار حجم التعويضات المطلوبة من السفينة الجانحة

أسامة ربيع: السفينة الجانحة تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار(فيديو)

عاجل..رئيس قناة السويس يكشف آخر تفاصيل التحقيقات في أزمة "السفينة الجانحة"

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

01:59 ص

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي