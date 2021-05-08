محافظ القاهرة: غرامات تصل لـ٤ آلاف جنيه لمخالفي مواعيد الغلق

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محافظ القاهرة: غرامات تصل لـ٤ آلاف جنيه لمخالفي مواعيد الغلق
السبت 08/مايو/2021 - 06:19 ص
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك التزامًا كبيرًا من المحال، و"المولات" التجارية، والمقاهي، و"الكافتيريات"، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح في العاصمة، بمواعيد الغلق في الساعة التاسعة مساءً في اليوم الثاني لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف "عبدالعال"، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية ضد أصحابها، مشيدًا بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة في معظم أحياء العاصمة بقرار الغلق، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل إلى ٤ آلاف جنيه، وفي حال تقديم "الشيشة" تغلق المنشأة لمدة شهر على الفور، وفي حال معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.
وشدد على رؤساء الأحياء الالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وخلال إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.
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