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محافظ القاهرة: غرامات تصل لـ٤ آلاف جنيه لمخالفي مواعيد الغلق

السبت 08/مايو/2021 - 06:19 ص
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك التزامًا كبيرًا من المحال، و"المولات" التجارية، والمقاهي، و"الكافتيريات"، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح في العاصمة، بمواعيد الغلق في الساعة التاسعة مساءً في اليوم الثاني لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عبدالعال"، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية ضد أصحابها، مشيدًا بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة في معظم أحياء العاصمة بقرار الغلق، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل إلى ٤ آلاف جنيه، وفي حال تقديم "الشيشة" تغلق المنشأة لمدة شهر على الفور، وفي حال معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وشدد على رؤساء الأحياء الالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وخلال إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

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