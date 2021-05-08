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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب" | ملخص الحلقة لـ 25

السبت 08/مايو/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت أحداث الحلقة  الخامسة والعشرين من مسلسل "نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " نسل الاغراب "


"جليلة" تحاول الإصلاح بين ولديها 

شكوى "حمزة" لوالدته بأن أخاه لا يحبه، بسبب تدخله في قصة ليس له علاقة بها، فتحاول إصلاح الخلافات بينهما.

إفاقة "فاطمة" 

 حزن "عساف" وتأثره على "فاطمة" فيخبر "مسعد" أنه يراها أطيب خلق الله، وفي أثناء كلامهم تفيق "فاطمة". 


"حمزة" يرفض الاعتراف على "غفران"

سؤال "علي" لـ "حمزة" عما إذا كان "غفران"من أمر بضرب فاطمة بالرصاص فيخبره بأنه لا يعرف .


حمزة يزور غفران فى السجن

زيارة"حمزة" لـ"غفران" في الحبس، 
ويتهمه بأنه مفتري، وأنه فعل ذلك لنصرة ابنه عليه، ليرد عليه بأنه اذا جاء اليوم الذى يموت فيه مقتول سيكون على يده.

 "جليلة" تتهم "عساف" بخيانة عهده معها

ذهاب"جليلة" لـ"عساف" وتخبره بأنه أخلف وعده معها، ليخبرها بأنه مازال ينوي على ايذائه.


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