بعد عرض الحلقة 25 من "الاختيار2".. محمود البزاوي يكشف عن استشهاد نجل شقيقه في أحد العمليات





كشف الفنان محمود البزاوي عن إن نجل شقيقه من شهداء أحد معارك حق الشهيد وذلك عقب عرض الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار 2" والتي سردت أحداث هذه معركة الواحات.وكتب "البزاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الف رحمه ونور علي شهداء عملية الواحات.. ألف رحمه ونور على الغالي البطل الشهيد ابن اخويا هشام البزاوي أحد ابطال عملية حق الشهيد ⁧(الاختيار٢)‬⁩.. بيوتنا كلها ابطال نفتخر بيهم ربنا يرحم اللي ماتوا ويكون عون للي عايشين".يذكر أن الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار 2" سردت أحداث معركة الواحات بتفاصيلها المؤلمة للشعب المصري بأكمله.