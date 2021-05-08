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أبرز أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "هجمة مرتدة"

السبت 08/مايو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل «هجمة مرتدة»، طرد "سيف العربي - أحمد عز" من العمل بعد توريطه في سرقة ساعة مديره في العمل من قبل المخابرات الأجنبية التي تسعي لتجنيده.

وبدأت الراهب في التخطيط لمقابلة سيف العربي، وذلك بعد أن تم ترشيحه من قبل مدير العمل الذي عمل معه ليورطه بعد ذلك في حادث سرقة الساعة.

وفور عودة "دينا - هند صبري"، من حضور هذه الندوة التثقفية التي تقيمها أجهزة دولية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المخابرات الأجنبية في أوروبا، تم اختيارها من قبل "سعيد - أحمد حلاوة"، المتخصص في الشأن السياسي ورئيس مركز الجبرتي للتحليل السياسي، للعمل معه في المركز كمدير للمركز.


وأمرها أيضاً بتدريب شباب المركز علي ما درسته في الخارج لتفاجئ أن من بين الدارسين شقيقة "سيف العربي- أحمد عز" مايان السيد، زميلها وحبيبها، ضمن مجموعة من شباب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.

مقابلة «نازلي - إنجي المقدم» جاسوسة المخابرات التركية برئيس المخابرات الأجنبية زاك بمدينة إسطنبول التركية، وأخبرته علي أن العالم العربي سيشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة القادمة 2011.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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