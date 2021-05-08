أسامة ربيع: السيسي وجه بتنفيذ خطة تطوير قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على متابعة حركة الملاحة في قناة السويس وحجم العوائد.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد. نت"، مساء الجمعة، إلى أن هناك زيادة في معدلات الإيراد خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021 مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، لافتا إلى أنهم ناقشوا الدروس المستفادة من واقعة السفينة الجانحة.



