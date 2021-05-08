Advertisements

شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 25

السبت 08/مايو/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة  الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " الاختيار 2 "

استشهاد 16 ضابط ومجند بمعركة الواحات

استشهد 16 من ضباط الأمن المركزي والمجندين في معركة الواحات.

ولادة عاليا

أنجبت عاليا و قرر يوسف الرفاعي تسمية نجله ب"وحيد" حيث كان صديقه الشهيد محمد وحيد.

حزن زكريا يونس

حزن زكريا يونس كثيرا على أصدقائه وتحدث مع أحد العساكر ليعلم ماذا حدث وكيف استشهد أصدقائه.

حزن اللواء مراد

حزن اللواء مراد على استشهاد الضباط في معركة الواحات و قال أنه رأي أبنائهم و حضر حفل زفافهم.

مشاهد حقيقية من الجنازة


شهدت الحلقة مشاهد حقيقية من جنازة الشهداء وبكاء أهاليهم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل جديد مسلسل الاختيار الجزء الثاني مسلسل الاختيار 2 كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 مسلسل الاختيار 2 محمد فراج كريم عبد العزيز الاختيار 2 كريم عبد العزيز قناة اون اون تي في البث المباشر اون تي في انجي المقدم الحلقة 25 الاختيار2 الاختيار 2 الحلقه الحلقة الخامسة والعشرون الاختيار 2 اسماء ابو اليزيد احمد مكي مسلسل الجديد احمد مكي الاختيار 2 احمد مكي

أخبار تهمك

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يعلن عن تغيير موعد برنامجه خلال الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض عودة هداف الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على عقوبات أندية دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين

موسيماني يحدد صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة لأردوغان: "مصر هتدخل من بابها"

منذ ساعة و 6 دقيقة

كومان: برشلونة سيكون بطل الدوري في هذه الحالة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي في القمة

منذ ساعة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

منذ 18 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل عرضها.. بيتر ميمي يكشف تفاصيل الحلقة 5 مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3.. رجال الأمن يخترقون اعتصام "رابعة" المسلح

شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الثانية عشر

شاهد.. مسلسل الأختيار2 | ملخص الحلقة الثالثة عشر

شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الرابعة عشر

شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة التاسعة عشر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:14 ص

عاجل.. تسجيل 65 حالة وفاة بكورونا والصحة تعلن التفاصيل

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

09:10 م

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي