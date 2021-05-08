شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 25

بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من " الاختيار 2 "





استشهاد 16 ضابط ومجند بمعركة الواحات





استشهد 16 من ضباط الأمن المركزي والمجندين في معركة الواحات.





ولادة عاليا





أنجبت عاليا و قرر يوسف الرفاعي تسمية نجله ب"وحيد" حيث كان صديقه الشهيد محمد وحيد.





حزن زكريا يونس





حزن زكريا يونس كثيرا على أصدقائه وتحدث مع أحد العساكر ليعلم ماذا حدث وكيف استشهد أصدقائه.





حزن اللواء مراد





حزن اللواء مراد على استشهاد الضباط في معركة الواحات و قال أنه رأي أبنائهم و حضر حفل زفافهم.





مشاهد حقيقية من الجنازة









شهدت الحلقة مشاهد حقيقية من جنازة الشهداء وبكاء أهاليهم.



