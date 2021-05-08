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تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

السبت 08/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل فريق برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد على ملعب الكامب نو، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من الليغا الإسبانية.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، لينغليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان.

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