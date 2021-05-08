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كارتيرون يطلب عودة معار الزمالك

السبت 08/مايو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في عودة مصطفى فتحي، المعار إلى سموحة، وذلك بعد تألقه رفقة الفريق السكندري.

وكان مصطفى فتحي، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ضمن انتقالات يناير الماضي، على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي، سجل هدف سموحة الوحيد أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي انتقل بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن مصطفى فتحي، خاض 13 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 آخرين، خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

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