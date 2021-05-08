Advertisements
"العليا للفيروسات": تنوع تطعيمات كورونا مهم جدًا (فيديو)
السبت 08/مايو/2021 - 05:08 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي، إن تنوع تطعيمات فيروس كورونا مهم للغاية حتى يكون سهل الحصول عليه، لافتةً إلى أن منظمة الصحة العالمية تعترف بها جميعًا.
وأشارت "أنور"، خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الاحتفالات في الهند والأعداد الكبيرة أدت إلى زيادة إصابات كورونا بها، موحة أنه لا أحد يعرف مصدر العدوى حاليًا بسبب كثرة الإصابات.
وأضافت أن تحور الفيروس يسير في اتجاهات مختلفة، منها أن يكون الفيروس سريع الانتشار، وتحورات أخرى تجعل صورة المرض تختلف، منوهة بأن العدوى تنخفض بزيادة تطعيم كورونا، وأن الكحة والإفرازات من الفم والأنف تزيد العدوى، مشددة على أنه يجب على كل مواطن أن يحصل على جرعتين وليس جرعة واحدة حتى تتكون الأجسام المضادة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements