سميرة الأسير تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تحضيرها لشخصية زوجة الخليفة رمزي في "القاهرة كابول"

أعربت الفنانة سميرة الأسير، عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الجمهور على شخصيتها فى مسلسل "القاهرة كابول"، حيث جسدت زوجة الخليفة رمزي، وهى امرأة بدوية تنصف العدل والمساواة.



وكشفت سميرة الأسير لـ"الفجر الفني"، عن تحضيرها لشخصية "أم عبد الله"، التى جسدتها فى مسلسل "القاهرة كابول"، حيث قالت "تدربت على الشخصية لفترة طويلة تقريبًا لمدة عام بسبب تأجيل التصوير ثلاث مرات بسبب جائحة كورونا وغلق المطارات"ً.



وتابعت "قمت بتبسيط اللهجة البدوية حتى يستطيع المشاهد فهمها، فتحدثت بلهجة بين البدوي والأردني وهي مستخدمة في بعض مناطق الأردن".



وعن مشهد محاولة قتلها على يد الخليفة رمزي الذي جسد دوره الفنان طارق لطفي، أشارت إلى أنه تم تصويره عن طريق سقوطها من فوق طاولة مرتفعة على أربع طبقات من الفراش، ومن ثم تركيب المشاهد أثناء المونتاج".



يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.