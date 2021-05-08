أجنبي أم مصري.. اتحاد الكرة يحسم موقفه حول أزمة حكام مباراة القمة

وضع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم النقاط على الحروف حول موقف الاتحاد من إسناد طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة المقبلة.









وأكد مجاهد في تصريحات تلفزيونية بأن مباراة القمة المقبلة سيتم إدارتها بطاقم تحكيم مصري.









وأضاف بأن جميع المباريات في الموسم الحالي سيتم إدارتها بطاقم تحكيم مصري.









وتابع بأن التحكيم الأجنبي الذي سيتم دفع المقابل المادي أقل كفاءة من الحكام المصريين.









وأشار إلى أن سلطة استقطاب حكام أجانب ترجع لاتحاد الكرة ولابد من موافقته عليه.









واختتم حديثه بأن الحكام المصريين هم الذين سيديرون كافة مباريات الموسم الحالي ولن يتم الاستعانة بأي حكام أجانب.



