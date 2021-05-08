التضامن تكشف عن تفاصيل ربط برنامج "تكافل" بالزواج المبكر (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم يدرسون ربط برنامج تكافل بعدم زواج أبناء المستفيدين قبل السن القانوني، أي عدم زواج الفتاة في الأسرة قبل 18 عامًا، وإذا ثبت وقوع زواج في هذا السن سيلغى الدعم.





ونوه "عبدالسلام"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، بأن الزواج المبكر يترتب عليه مشكلات متعددة، ومن أبرزها الطلاق، لافتًا إلى أن أعلى نسبة طلاق تكون في أول سنة من الزواج المبكر.



