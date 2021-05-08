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بعد عرضه في الاختيار 2.. من هو النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء حادث الواحات؟

السبت 08/مايو/2021 - 05:17 ص
الشهيد أحمد شوشة
الشهيد أحمد شوشة
هدير حمزة
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عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة الخامسة والعشرين، قصة استشهاد النقيب أحمد شوشة ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية بواقعة الواحات الشهيرة، والذي جسد شخصيته الفنان نور خالد النبوي.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية أبرز المعلومات حول الشهيد:

كان حلم الزي العسكري يراود البطل الشهيد منذ الثانوية العامة، ولذلك تقدم لاختبارات كليتي الحربية والشرطة، ونجح في الاختبارات بالكليتين إلا أنه فضل الشرطة لتكون خدمته وسط المواطنين.

كان من أوائل كليته وتفوق بها حيث خُيّر بين الالتحاق بقطاع الأمن العام، أو قطاع الأمن المركزي، والتحق بقطاع سلامة عبدالرؤوف المعروف باسم قطاع الأبطال بين رجال الشرطة وحصل على فرقة المهام وهي تعادل فرقة الصاعقة معلمين، وكان يجيد التعامل بكل أنواع الأسلحة الخفيفة، وتمتع بثبات انفعالي لقدرته على المواجهة والتصرف سريعًا خلال المداهمات

البطل أحمد شوشة هو نجل والدة الوحيد ولديه أختان، وهو من أبناء محافظة السويس، وأصغر من استشهدوا بواقعه الواحات.

وجاء بقوائم الشرف من رجال الشرطة الذين استشهدوا بواقعة الواحات الإرهابية:
العميد امتياز إسحاق محمد كامل.
المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ.
المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف.
المقدم محمد وحيد مصيحلى.
الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ.
الرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد.
النقيب كريم محمد أسامة فرحات.
النقيب أحمد طارق أحمد زيدان.
النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور.
النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى.
النقيب أحمد حافظ أبوشوشة.
رقيب شرطة أنور محمد الدبركى.
مجند بطرس سليمان مسعود.
مجند محمود ناصر رجب.
مجند حسن زين العابدين محمد.
المجند عمر فرغلى أحمد.
بعد عرضه في الاختيار 2.. من هو النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء حادث الواحات؟
بعد عرضه في الاختيار 2.. من هو النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء حادث الواحات؟
بعد عرضه في الاختيار 2.. من هو النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء حادث الواحات؟
بعد عرضه في الاختيار 2.. من هو النقيب أحمد شوشة أصغر شهداء حادث الواحات؟

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