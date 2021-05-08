عاجل.. نيمار يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان

أعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم عن توصل إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى لاتفاق مع البرازيلى نيمار وسط هجوم الفريق من أجل تمديد تعاقده 4 مواسم قادمة.





وأكدت الصحيفة أن الإتفاق يقضى بأن يحصل اللاعب على 30 مليون يورو بالموسم الواحد بعقد يمتد حتى 2026.





وانتقل نيمار فى صفقة تاريخية صيف 2017 للفريق الفرنسى قادما من برشلونة الإسبانى بعد دفع قيمة الشرط الجزائى للاعب وقتها والتى قدرت بنحو 222 مليون يورو للفوز بخدماته.





وأشارت تقارير صحفية مؤخرا أن اللاعب قريب من العودة لبرشلونة.





ومن المتوقع أن يقوم اللاعب بالتوقيع على تجديد التعاقد غدا بالعاصمة الفرنسية باريس.



