بعد ساعات من وفاته.. طليقة جمال سلامة تتقدم ببلاغ رسمى ضد شقيق الراحل بتهمة الاستيلاء على الميراث





حررت السيدة وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، ووالدة نجليه هاني ودينا، محضر في نقطة شرطة الجزيرة، يحمل رقم ٨ احوال نقطة شرطة الجزيره بتاريخ 7/5/2021 ضد عدد من أقارب الفقيد، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة ونجلته نورهان سلامة وزوجها، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، وذلك بعد اقتحامهم للأستديو الذي كان يعيش الراحل سنواته الأخيرة بمنطقة الزمالك، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير الكالون الخاص بباب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخول الشقة.





وعن ذلك تقول : فوجئت خلال مراسم جنازة الراحل ظهر اليوم، بغياب جميع أقاربه، واكتشفت بعدها من خلال حارس العقار الذي يوجد به الاستوديو الخاص بالفنان الراحل بمنطقة الزمالك، أن فاروق سلامة اقتحم الاستوديو بالتزامن مع شعائر الجنازة، بغير وجه حق، علما أن جميع أشقائه وشقيقاته لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، وكنت أذهب إليه باستمرار لخدمته بنفسي رغم طلاقنا منذ سبع سنوات، علما بأن الورثة الشرعيين للراحل هم ابني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتي دينا التي تقيم معي، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في أسبانيا.