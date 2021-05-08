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الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة
السبت 08/مايو/2021 - 02:04 ص
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ٤٨ ساعة المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، وتتجاوز درجات الحرارة حد الـ٤٠ درجة مئوية على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدلًا في ساعات الليل.
وقالت الهيئة، إن الرياح الجنوبية الحارة تنشط غربًا، وتكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارًا يوم السبت.
وأوضحت أن الانخفاض في درجات الحرارة يبدأ يوم الأحد على السواحل الغربية، وإن ظل شديد الحرارة على باقي الأنحاء، وتتحسن درجات الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم، كما يمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة، وقد يصاحبه ضربات البرق الجاف (dry lighting) بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة علي السطح، على أن تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيا في كافة الأنحاء بدءا من يوم الإثنين.
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