الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ٤٨ ساعة المقبلة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، وتتجاوز درجات الحرارة حد الـ٤٠ درجة مئوية على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدلًا في ساعات الليل.





وقالت الهيئة، إن الرياح الجنوبية الحارة تنشط غربًا، وتكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارًا يوم السبت.



